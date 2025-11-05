Ричмонд
В селе Карпогоры Архангельской области обновили сети теплоснабжения

Там проложили около 3,3 километра трубопровода.

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения провели в селе Карпогоры Архангельской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Основные мероприятия на объекте завершены, подрядная организация ведет подготовку к приемке выполненных работ», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

Во время работ специалисты демонтировали изношенные сети и проложили около 3,3 км трубопровода. Кроме того, они установили тепловые камеры и колодцы. Всего обновили 26 участков теплосети. Это улучшит качество теплоснабжения для 1,3 тыс. жителей Карпогор.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.