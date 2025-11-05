Максимальный размер пособия по беременности в 2026 году превысит 955 тыс. рублей

«Будь то болезнь или беременность, семья должна быть уверена в завтрашнем дне. Люди должны понимать, что они могут выйти на больничный, выздороветь спокойно и приступить к работе. Беременная женщина не должна волноваться о будущем, она должна внимательно относиться к себе и к здоровью своего будущего ребенка», — заключила депутат Госдумы.