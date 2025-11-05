Максимальный размер пособия по беременности в 2026 году превысит 955 тыс. рублей

«При обычном течении беременности, а это 140 дней, максимальный размер пособия будет свыше 955 тыс. рублей. При этом и минимальный размер пособия в 2026 году увеличится, потому что будет рассчитываться от повышенного минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2026 года он составит 27 093 рубля», — сообщила депутат.
Бессараб объяснила, что такой рост связан с увеличением единой величины базы для исчисления страховых взносов. «Растет она, растет средняя заработная плата, растут отчисления», — пояснила депутат.
Это положительно влияет на женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, и на тех, кто находится на больничном. К слову, пособие по нетрудоспособности тоже вырастет — его максимальный размер составит 207 тыс. рублей в месяц, сообщила Бессараб.
«Будь то болезнь или беременность, семья должна быть уверена в завтрашнем дне. Люди должны понимать, что они могут выйти на больничный, выздороветь спокойно и приступить к работе. Беременная женщина не должна волноваться о будущем, она должна внимательно относиться к себе и к здоровью своего будущего ребенка», — заключила депутат Госдумы.