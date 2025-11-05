Ричмонд
Форум молодежного актива в Белгородской области посетили почти 70 человек

Для них провели мастер-классы, интеллектуальную игру и розыгрыш призов.

Почти 70 человек приняли участие в форуме молодежного актива, который состоялся в поселке городского типа Ракитное Белгородской области. Проведение мероприятий для подрастающего поколения отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Ракитянского района.

Форум в центре культурного развития «Молодежный» посетили школьники, студенты и молодые специалисты. Для них организовали встречу с подполковником, летчиком первого класса, командиром первой эскадрильи Александром Мизяком. Он поделился с ребятами историями из жизни.

Также посетителей ждали интересные мастер-классы, интеллектуальный турнир «Мы едины» и розыгрыш призов. А представители Движения первых создали тематическую площадку, где можно было узнать о деятельности сообщества.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.