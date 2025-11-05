Доксициклин потенциально снижает риск развития тяжелой шизофрении

По текущим оценкам ученых, шизофренией сейчас страдает около 21 млн людей. Пока нейрофизиологи не могут точно сказать, как возникают подобные расстройства и как их нужно лечить. За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако пока ученые не могут сказать, как именно мутации в этих участках ДНК вызывают шизофрению и как последствия их появления можно подавить.