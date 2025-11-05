Доксициклин потенциально снижает риск развития тяжелой шизофрении

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Медики из Европы обнаружили, что частый прием антибиотика доксициклина подростками из группы риска сопровождается 30−35% снижением вероятности развития тяжелых форм шизофрении по сравнению с их сверстниками, не получавшими лечение на базе препарата. Об этом сообщила пресс-служба британского Эдинбургского университета.
«Примерно половина зарегистрированных носителей шизофрении наблюдались у профильных специалистов или получали соответствующее лечение во время детства или юности. На настоящий момент у нас нет средств, позволяющих снизить риск развития шизофрении среди данной группы подростков и детей, что делает наше открытие особенно интересным», — пояснил профессор Эдинбургского университета (Великобритания) Ян Келлехер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, собранных при наблюдениях за здоровьем 56 тыс. подростков и детей, проживающих в Финляндии и посещавших профильных специалистов, связанных с лечением и профилактикой психиатрических отклонений. Значительная часть из них также получала лечение от различных инфекционных болезней, чем воспользовались медики для изучения того, как прием антибиотиков влияет на развитие шизофрении.
Оказалось, что прием антибиотика доксициклина сопровождался 30−35% снижением вероятности развития тяжелых форм шизофрении у данных индивидов по сравнению с теми подростками, которые стояли на учете у психиатров и при этом не получали лечения на базе средства. При этом медики не выявили различий в характере действия доксициклина на психическое состояние пациентов, проходивших лечение от разных инфекционных болезней, а также при учете других побочных факторов.
Точные механизмы действия доксициклина на мозг потенциальных носителей шизофрении пока не известны. При этом ученые предполагают, что благотворное действие антибиотика может быть связано с тем, что он подавляет воспаления в мозге, а также влияет на то, как часто нейроны удаляют и формируют новые синапсы. В прошлом, нейрофизиологи уже открывали свидетельства того, что для носителей шизофрении характерно чрезмерно частое удаление синапсов.
«Это открытие указывает на необходимость дальнейшего изучения того, как именно доксициклин, а также другие препараты со схожим профилем действия, воздействует на мозг подростков и детей с высоким риском развития шизофрении. Понимание этого позволит нам создать терапевтические подходы, значительным образом снижающие риск развития тяжелых форм шизофрении у этих пациентов во взрослые годы их жизни», — подытожил профессор Келлехер.
О шизофрении.
По текущим оценкам ученых, шизофренией сейчас страдает около 21 млн людей. Пока нейрофизиологи не могут точно сказать, как возникают подобные расстройства и как их нужно лечить. За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако пока ученые не могут сказать, как именно мутации в этих участках ДНК вызывают шизофрению и как последствия их появления можно подавить.