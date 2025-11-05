Ричмонд
В Омске шесть предприятий стали участниками проекта о финансовой культуре

Материалами с обучающимися делятся специалисты ЦБ, областных УМВД и УФНС, омского отделения Социального фонда России.

Источник: Комсомольская правда

В Омске Региональный центр финансовой грамотности распространил проект «Финансовая культура в трудовых коллективах» на шесть крупных промышленных предприятий. Всего в нем пять обучающих модулей.

Программу обучения по этому проекту разработал сам центр, чтобы помочь работающим гражданам в формировании навыков разумного обращения с финансами.

В пределах пяти тематических модулей участники изучают финансовое планирование, банковские продукты, стратегии формирования накоплений, налоговую систему и финансовую безопасность. Материал излагают специалисты центра, областных УМВД, УФНС, отделения СФР, Отделения Омск Банка России, волонтеры финансового просвещения.

«Сфера финансов находится в постоянном движении и изменении. Наш проект создан для того, чтобы омичи могли легче ориентироваться в этом многообразии и не тратить на решение личных финансовых проблем рабочее время», — отметили в центре.

Проект продолжают масштабировать. А в АО «ОНИИП» даже решили провести занятия для сотрудников и еще одного своего подразделения, там второй обучающий поток начнется в ноябре.

Ранее мы писали, что в ОмГАУ начался проект по формированию инженерного мышления у дошкольников.