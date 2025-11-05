В порту Таганрога выявили нарушения правил безопасности мореплавания

В Ростовской области при проверке порта Таганрога выявили нарушения требований безопасности мореплавания. Об этом говорится в информации Южной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, во время проверки специалисты заметили маломерные пассажирские суда, при этом разрешения на регулярные выходы в акваторию от капитана порта не оформлялись. По выявленным фактам отметили несоблюдение положений Кодекса торгового мореплавания России.
Капитану порта вынесли официальное представление, в итоге недочеты были устранены.