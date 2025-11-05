Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В порту Таганрога выявили нарушения правил безопасности мореплавания

Нарушения в порту Таганрога устранили после вмешательства транспортной прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области при проверке порта Таганрога выявили нарушения требований безопасности мореплавания. Об этом говорится в информации Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, во время проверки специалисты заметили маломерные пассажирские суда, при этом разрешения на регулярные выходы в акваторию от капитана порта не оформлялись. По выявленным фактам отметили несоблюдение положений Кодекса торгового мореплавания России.

Капитану порта вынесли официальное представление, в итоге недочеты были устранены.