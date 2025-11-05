Ричмонд
В праздновании Дня народного единства поучаствовали более 570 тысяч человек

Более 570 тысяч россиян поучаствовали мероприятиях ко Дню народного единства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Более 570 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, в сотнях населенных пунктах России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«4 ноября в 1 тысяче населенных пунктов Российской Федерации состоялось около 1,5 тысяч мероприятий, посвященных Дню народного единства, в которых приняли участие 577,5 тысяч человек», — написала она в Telegram-канале.

В течение всего дня 8,3 тысячи сотрудников полиции несли службу в усиленном режиме. Содействие оказывали сотрудники Росгвардии, работники частных охранных организаций и члены общественных организаций правоохранительной направленности.

«Для обеспечения контроля за общественным порядком на концертах, акциях и фестивалях были развернуты временные посты и организованы специальные маршруты патрулирования», — сказала Волк.

Особое внимание уделялось охране правопорядка в местах массового скопления людей, включая центральные площади, парки и пешеходные зоны. «Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», — заключила Волк.

