Какие условия складываются в Беларуси для работы речного транспорта, рассказали гидрологи

«В истекший период (1−4 ноября) выпадение осадков обусловило рост уровней воды на большинстве рек страны. На Днепре у Речицы, городского поселка Лоев и Березине у Светлогорска улучшились условия для работы речного транспорта. По состоянию на 5 ноября на реках наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1−18 см за сутки, лишь на отдельных притоках Немана, Западного Буга, Березины и Припяти отмечается незначительный спад уровней воды», — отметили в Белгидромете.