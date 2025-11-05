Ричмонд
Какие условия складываются в Беларуси для работы речного транспорта, рассказали гидрологи

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие условия складываются в Беларуси для работы речного транспорта, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

По прогнозам гидрологов, до конца текущей недели на большинстве рек будет отмечаться рост уровней воды, в результате чего на Днепре у Могилева и Соже у Кричева улучшатся условия для работы речного транспорта.

«В истекший период (1−4 ноября) выпадение осадков обусловило рост уровней воды на большинстве рек страны. На Днепре у Речицы, городского поселка Лоев и Березине у Светлогорска улучшились условия для работы речного транспорта. По состоянию на 5 ноября на реках наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1−18 см за сутки, лишь на отдельных притоках Немана, Западного Буга, Березины и Припяти отмечается незначительный спад уровней воды», — отметили в Белгидромете.

На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках составляет 5,5−9 градусов тепла, в других водоемах — плюс 6,8−8,4.