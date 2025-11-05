Какие условия складываются в Беларуси для работы речного транспорта, рассказали гидрологи

По прогнозам гидрологов, до конца текущей недели на большинстве рек будет отмечаться рост уровней воды, в результате чего на Днепре у Могилева и Соже у Кричева улучшатся условия для работы речного транспорта.
«В истекший период (1−4 ноября) выпадение осадков обусловило рост уровней воды на большинстве рек страны. На Днепре у Речицы, городского поселка Лоев и Березине у Светлогорска улучшились условия для работы речного транспорта. По состоянию на 5 ноября на реках наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1−18 см за сутки, лишь на отдельных притоках Немана, Западного Буга, Березины и Припяти отмечается незначительный спад уровней воды», — отметили в Белгидромете.
На Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды в реках составляет 5,5−9 градусов тепла, в других водоемах — плюс 6,8−8,4.