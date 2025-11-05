Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии врачи спасли пациента с ранением сердца

Мужчину уже выписали.

Источник: МЗ РБ / телеграм-канал

Кумертауские врачи спасли молодого человека с ножевым ранением сердца. По данным пресс-службы минздрава РБ, в приёмный покой больницы поступил 30-летний мужчина. Ситуация была крайне серьёзной — компьютерная томография выявила повреждение сердца.

Экстренная операция стала единственным выходом, чтобы спасти жизнь пострадавшего. Массивная кровопотеря создавала дополнительные риски для хирургов и анестезиологов, но благодаря профессионализму и слаженной работе команды удалось провести ушивание раны сердца.

Операция прошла успешно. Мужчина выжил, его уже выписали из больницы.

Ранее в Башкирии подростку выстрелили в глаз.