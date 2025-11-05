В Башкирии врачи спасли пациента с ранением сердца

Кумертауские врачи спасли молодого человека с ножевым ранением сердца. По данным пресс-службы минздрава РБ, в приёмный покой больницы поступил 30-летний мужчина. Ситуация была крайне серьёзной — компьютерная томография выявила повреждение сердца.
Экстренная операция стала единственным выходом, чтобы спасти жизнь пострадавшего. Массивная кровопотеря создавала дополнительные риски для хирургов и анестезиологов, но благодаря профессионализму и слаженной работе команды удалось провести ушивание раны сердца.
Операция прошла успешно. Мужчина выжил, его уже выписали из больницы.
