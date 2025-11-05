В Ульяновской области открыли отремонтированный мост через реку Леплейку

Мост через реку Леплейку в Радищевском районе Ульяновской области отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Движение по обновленному объекту уже запустили, сообщили в региональном министерстве транспорта.
Общая протяженность переправы с подходами составляет 170 метров. Во время работ специалисты смонтировали новые опоры и семь балок пролетного строения. На проезжей части уложили асфальт, нанесли разметку, установили дорожные знаки, перильное и барьерное ограждение.
Ремонт был особенно важен для жителей села Дмитриевка, рядом с которым расположен мост. По этому сооружению можно добраться к школе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.