В Ульяновской области открыли отремонтированный мост через реку Леплейку

Переправа особенно важна для жителей села Дмитриевка: по ней можно добраться к школе.

Мост через реку Леплейку в Радищевском районе Ульяновской области отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Движение по обновленному объекту уже запустили, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Общая протяженность переправы с подходами составляет 170 метров. Во время работ специалисты смонтировали новые опоры и семь балок пролетного строения. На проезжей части уложили асфальт, нанесли разметку, установили дорожные знаки, перильное и барьерное ограждение.

Ремонт был особенно важен для жителей села Дмитриевка, рядом с которым расположен мост. По этому сооружению можно добраться к школе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.