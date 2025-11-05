Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 50 килограммов опасного мяса и молока изъяли в кафе Красноперекопска

Россельхознадзор обнаружил небезопасные продукты в крымском кафе.

Источник: Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора

В кафе города Красноперекопска прошла внеплановая проверка, инициированная Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. В ходе нее были выявлены значительные нарушения в работе индивидуального предпринимателя.

В морозильной камере было обнаружено 28,4 кг замороженного мяса без маркировки. На продукции не было указано, когда она была изготовлена, каков срок годности, условия хранения и информация о производителе.

Также в ходе проверки выявлены колбасные изделия из мяса птицы и пастеризованное молоко без необходимых ветеринарных документов. Общий вес продукции составил 19,8 кг.

В Россельхознадзоре отметили, что продукция, имеющая указанные нарушения, признается некачественной и опасной и может нанести вред здоровью и жизни. В результате все небезопасные товары общим весом 48,2 кг были изъяты и уничтожены.