Почти 50 килограммов опасного мяса и молока изъяли в кафе Красноперекопска

В кафе города Красноперекопска прошла внеплановая проверка, инициированная Азово-Черноморским межрегиональным управлением Россельхознадзора. В ходе нее были выявлены значительные нарушения в работе индивидуального предпринимателя.
В морозильной камере было обнаружено 28,4 кг замороженного мяса без маркировки. На продукции не было указано, когда она была изготовлена, каков срок годности, условия хранения и информация о производителе.
Также в ходе проверки выявлены колбасные изделия из мяса птицы и пастеризованное молоко без необходимых ветеринарных документов. Общий вес продукции составил 19,8 кг.
В Россельхознадзоре отметили, что продукция, имеющая указанные нарушения, признается некачественной и опасной и может нанести вред здоровью и жизни. В результате все небезопасные товары общим весом 48,2 кг были изъяты и уничтожены.