В Калининградской области к концу ноября закончат ремонт четырёх мостов

«В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” ремонтируем 16 мостов. Работы завершили на девяти, четыре закончат в конце ноября. Некоторым мостам требовался просто ремонт, другим же — полная реконструкция», — говорится в сообщении.