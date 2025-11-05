Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области к концу ноября закончат ремонт четырёх мостов

Некоторым объектам потребовалась полная реконструкция.

Источник: телеграм-канал Алексея Беспрозванных

В Калининградской области к концу ноября закончат ремонт четырёх мостов. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в среду, 5 ноября.

«В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” ремонтируем 16 мостов. Работы завершили на девяти, четыре закончат в конце ноября. Некоторым мостам требовался просто ремонт, другим же — полная реконструкция», — говорится в сообщении.

Три моста, в том числе и автомобильный через Преголю, продолжат приводить в порядок в 2026 году.

Эстакадный мост на Ленинском проспекте необходимо сохранить, но изменить его геометрию. Об этом в сентября заявлял калининградский архитектор Вячеслав Генне.