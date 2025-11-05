В Калининградской области к концу ноября закончат ремонт четырёх мостов. Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале в среду, 5 ноября.
«В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” ремонтируем 16 мостов. Работы завершили на девяти, четыре закончат в конце ноября. Некоторым мостам требовался просто ремонт, другим же — полная реконструкция», — говорится в сообщении.
Три моста, в том числе и автомобильный через Преголю, продолжат приводить в порядок в 2026 году.
Эстакадный мост на Ленинском проспекте необходимо сохранить, но изменить его геометрию. Об этом в сентября заявлял калининградский архитектор Вячеслав Генне.