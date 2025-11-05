В Перми разработали «цифровой конструктор» для создания искусственных костей

«Ключевая проблема традиционных скаффолдов (искусственный каркас для восстановления тканей — прим. ТАСС) — их упрощенная внутренняя архитектура. Они не повторяют сложную пористую структуру натуральной кости, что приводит к двум серьезным осложнениям: недостаточному приживлению с окружающими тканями и возникновению “эффекта стресс-экранирования”, когда имплантат берет на себя всю нагрузку, а соседние костные участки постепенно атрофируются», — рассказала старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Механика биосовместимых материалов и устройств» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Наталия Еленская.