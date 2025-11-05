В Самаре стартовал фиджитал-турнир «Кубок Победы. Волга»

«Идея турнира для героев и ветеранов СВО, которые проходят реабилитацию, появилась около года назад. Первые соревнования “Кубка Победы” проходили в госпиталях Москвы и Белгорода, а финал уже прошел в Лужниках. Сразу стал понятен большой потенциал турнира. Положительный эффект виртуальной реальности в процессе реабилитации известен, но здесь появляется нечто большее — настоящие спортивные эмоции, которые положительно влияют на социальную адаптацию», — рассказал президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.