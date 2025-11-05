В Самаре стартовал фиджитал-турнир «Кубок Победы. Волга»

Фиджитал-турнир «Кубок Победы. Волга» стартовал в Самаре и продлится до 6 ноября. На мероприятии собрались более 100 участников специальной военной операции, среди которых Герои России, сообщили во Всероссийской федерации фиджитал-спорта.
Состязания проходят на площадке крытого футбольного манежа «Солидарность. Самара Арена» во время проведения XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Всего на турнире представлены восемь дисциплин: фиджитал-сквош, фиджитал-бокс, фиджитал-гонки, впервые дебютируют фиджитал-баскетбол, фиджитал-велогонки, фиджитал-пятиборье, двоеборье-тактическая стрельба и фиджитал-легкая атлетика.
«Идея турнира для героев и ветеранов СВО, которые проходят реабилитацию, появилась около года назад. Первые соревнования “Кубка Победы” проходили в госпиталях Москвы и Белгорода, а финал уже прошел в Лужниках. Сразу стал понятен большой потенциал турнира. Положительный эффект виртуальной реальности в процессе реабилитации известен, но здесь появляется нечто большее — настоящие спортивные эмоции, которые положительно влияют на социальную адаптацию», — рассказал президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.
На турнир приехали Олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Прославленные спортсмены будут комментировать соревнования, помогать участникам, а в некоторых дисциплинах и сами выступать.
Специально для этих состязаний разработали уникальное программное обеспечение, также там используют спортивный инвентарь российского производства. Турнир станет площадкой для демонстрации новейших отечественных тренажеров, которые могут применяться в реабилитационных программах.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.