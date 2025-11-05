Старшеклассники в Хабаровске узнали о работе местной администрации

Администрацию Хабаровска и городскую думу посетили с экскурсией ученики десятого класса местной школы № 77, сообщили в пресс-службе мэрии. Проведение занятий, направленных на профориентацию, отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Ребятам рассказали об истории строительства административного здания и его значении для Хабаровска. Также подростки узнали о структуре, функциях и задачах муниципальных структур, побывали в кабинетах сотрудников и пообщались с представителями органов власти. Опытные специалисты объяснили, как реализуются проекты развития города, происходит коммуникация с жителями и решаются различные вопросы.
Такие мероприятия особенно важны для формирования будущих лидеров и активных граждан. Они развивают у учеников интерес к государственной службе и помогают определиться с будущей профессией.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.