Песков ответил на вопрос о наградах для создателей «Буревестника»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал закрытой информацией данные о наградах для создателей ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон».
В День народного единства, 4 ноября президент России Владимир Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника».
«Это закрытая информация, это закрытые указы по понятным причинам», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о наградах за разработку крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета «Буревестник» и автономного подводного аппарата «Посейдон».
