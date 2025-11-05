Виталий Хоценко провёл заседание по восстановлению прав обманутых дольщиков

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание комиссии по защите прав участников долевого строительства. По его словам, в 2025 году в регионе продолжается планомерная работа по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.