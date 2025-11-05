Виталий Хоценко провёл заседание по восстановлению прав обманутых дольщиков

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание комиссии по защите прав участников долевого строительства. По его словам, в 2025 году в регионе продолжается планомерная работа по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Как отметил глава региона, в октябре текущего года из единого реестра проблемных объектов исключён дом на пересечении улиц Тарской и Яковлева. Права 292 дольщиков были успешно восстановлены.
В ряде случаев восстановление прав осуществляется с участием публично-правовой компании «Фонд развития территорий». С 2023 по 2025 годы с его помощью завершено строительство пяти многоквартирных домов: на улицах 10 лет Октября, Малиновского, 11-й Ремесленной, Яковлева и Кирова.
Региональные власти используют разные инструменты: достройку домов с привлечением федеральных средств, предоставление компенсаций и поиск инвесторов. В состав комиссии входят представители профильных министерств, прокуратуры, надзорных органов и потенциальные застройщики.