На форуме «Россия — спортивная держава» открылась выставочная экспозиция

По его словам, на выставке представлены регионы России, спортивные федерации, комиссия Госсовета по направлению «Физкультура и спорт», государственный музей спорта, компании «ФосАгро», «Промсвязьбанк», «РЖД» и «Российская Премьер-Лига». В центре построен «Дом спорта», в котором можно узнать о деятельности Министерства спорта России, Олимпийского комитета России и Российского спортивного фонда. Также в павильонах выставочной экспозиции форума размещена уникальная коллекция олимпийских факелов, начиная с 1936 года, интерактивные зоны с роботами, искусственным интеллектом, фиджитал-комплексы и многое другое.