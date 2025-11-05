На форуме «Россия — спортивная держава» открылась выставочная экспозиция

Торжественное открытие выставочной экспозиции XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» состоялось в Самаре, сообщили в фонде «Росконгресс».
«Этот форум занимает особое место среди ведущих спортивно-деловых площадок России. Он объединяет государственных деятелей, представителей спортивной элиты, экспертного сообщества и бизнеса. В этом году среди участников также представители 51 страны, что подтверждает статус форума как значимой платформы для международного диалога и сотрудничества в сфере спорта», — отметил статс-секретарь — заместитель министра спорта, вице-президент Олимпийского комитета России Александр Никитин.
По его словам, на выставке представлены регионы России, спортивные федерации, комиссия Госсовета по направлению «Физкультура и спорт», государственный музей спорта, компании «ФосАгро», «Промсвязьбанк», «РЖД» и «Российская Премьер-Лига». В центре построен «Дом спорта», в котором можно узнать о деятельности Министерства спорта России, Олимпийского комитета России и Российского спортивного фонда. Также в павильонах выставочной экспозиции форума размещена уникальная коллекция олимпийских факелов, начиная с 1936 года, интерактивные зоны с роботами, искусственным интеллектом, фиджитал-комплексы и многое другое.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.