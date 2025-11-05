Ричмонд
На руднике Жомарт «Казахмыса» снова произошло обрушение

На руднике «Жомарт» компании «Казахмыс» зафиксировали обрушение в старой шахте. Инцидент произошел 3 ноября около полудня.

Источник: Курсив

«На руднике “Жомарт” филиала ТОО “Корпорация Казахмыс” “Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi” в ранее отработанной камере панели 108-бис зафиксировано незначительное отслоение кровли», — указали в пресс-службе.

Последствия ЧП.

Как сообщили в компании, обвал задел кузов автосамосвала, но никто не пострадал, а оборудование осталось целым.

«Пострадавших и повреждений оборудования нет. Работы на руднике продолжаются в штатном режиме», — заверили в «Казахмысе».

Паника в социальных сетях.

Отметим, что в социальных сетях уже появились видеоролики с места происшествия. Активист Берик Жагипаров заявил, что на технику сошла целая гора.

«И что делает МЧС, призванное защищать людей? Пишет бессмысленные отписки, прикрывает беспредел и халатность. У них все по бумаге красиво — только вот под этой бумагой похоронены люди», — заявил он.

Трагедия на руднике «Жомарт».

Ранее корпорация «Казахмыс» выполнила или находится в процессе выполнения 29 из 45 предписаний, назначенных правительственной комиссией по расследованию причин и ликвидации последствий аварии, произошедшей 17 февраля 2025 года на руднике «Жомарт» в Улытауской области. Тогда погибло семеро работников. Виновной признали «Казахмыс».