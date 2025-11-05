На руднике Жомарт «Казахмыса» снова произошло обрушение

«На руднике “Жомарт” филиала ТОО “Корпорация Казахмыс” “Q.I. Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi” в ранее отработанной камере панели 108-бис зафиксировано незначительное отслоение кровли», — указали в пресс-службе.
Последствия ЧП.
Как сообщили в компании, обвал задел кузов автосамосвала, но никто не пострадал, а оборудование осталось целым.
«Пострадавших и повреждений оборудования нет. Работы на руднике продолжаются в штатном режиме», — заверили в «Казахмысе».
Паника в социальных сетях.
Отметим, что в социальных сетях уже появились видеоролики с места происшествия. Активист Берик Жагипаров заявил, что на технику сошла целая гора.
«И что делает МЧС, призванное защищать людей? Пишет бессмысленные отписки, прикрывает беспредел и халатность. У них все по бумаге красиво — только вот под этой бумагой похоронены люди», — заявил он.
Трагедия на руднике «Жомарт».
Ранее корпорация «Казахмыс» выполнила или находится в процессе выполнения 29 из 45 предписаний, назначенных правительственной комиссией по расследованию причин и ликвидации последствий аварии, произошедшей 17 февраля 2025 года на руднике «Жомарт» в Улытауской области. Тогда погибло семеро работников. Виновной признали «Казахмыс».