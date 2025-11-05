Беларусь примет за нападение военную агрессию против Союзного государства и ОДКБ

В Беларуси предложили считать вооруженную агрессию против Союзного государства и стран-членов ОДКБ нападением на себя, пишет БелТА.
Это регламентируется законопроектом об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны. Документ внес изменения и дополнения в законы о Вооруженных силах, об обороне и о военном положении.
— Предусматривается согласование терминологии названных законов с положениями Военной доктрины, — прокомментировал глава постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Геннадий Лепешко.
В частности, в соответствие с Военной доктриной привели перечень военных угроз, которые являются основаниями, чтобы ввести военное положения на территории страны. И также документ предусмотрел, что Беларусь посчитает нападением на себя военную агрессию против Союзного государства и ОДКБ.
— Акт вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства или коалиции государств, совершенного против Союзного государства и государства — члена ОДКБ, будет являться нападением на Беларусь, — заявил Лепешко.
Тем временем строительство завода боеприпасов началось в соседней с Беларусью Литве.
А еще министр обороны оценил обстановку, складывающуюся вокруг Беларуси.