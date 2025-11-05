Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь примет за нападение военную агрессию против Союзного государства и ОДКБ

Беларусь посчитает нападением на себя вооруженную агрессию против Союзного государства и стран ОДКБ.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси предложили считать вооруженную агрессию против Союзного государства и стран-членов ОДКБ нападением на себя, пишет БелТА.

Это регламентируется законопроектом об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны. Документ внес изменения и дополнения в законы о Вооруженных силах, об обороне и о военном положении.

— Предусматривается согласование терминологии названных законов с положениями Военной доктрины, — прокомментировал глава постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Геннадий Лепешко.

В частности, в соответствие с Военной доктриной привели перечень военных угроз, которые являются основаниями, чтобы ввести военное положения на территории страны. И также документ предусмотрел, что Беларусь посчитает нападением на себя военную агрессию против Союзного государства и ОДКБ.

— Акт вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства или коалиции государств, совершенного против Союзного государства и государства — члена ОДКБ, будет являться нападением на Беларусь, — заявил Лепешко.

Тем временем строительство завода боеприпасов началось в соседней с Беларусью Литве.

А еще министр обороны оценил обстановку, складывающуюся вокруг Беларуси.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше