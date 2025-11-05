Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Дибров намерен зарегистрировать фамилию в качестве товарного знака

Ростовчанин Дмитрий Дибров подал документы в Роспатент для оформления товарного знака.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров подал заявку на регистрацию своей фамилии в качестве товарного знака, сообщает журнал «СтарХит».

По информации издания, документы были отправлены в конце октября. Заявка касается целого ряда услуг, от консультаций и рекламы до продвижения продаж, а также клубной деятельности.

Если Роспатент зарегистрирует знак, любые действия, связанные с фамилией «Дибров» будут контролироваться. В том числе, подобная мера может напрямую коснуться названия женского сообщества Dibrova Club.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.