Дмитрий Дибров намерен зарегистрировать фамилию в качестве товарного знака

Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров подал заявку на регистрацию своей фамилии в качестве товарного знака, сообщает журнал «СтарХит».
По информации издания, документы были отправлены в конце октября. Заявка касается целого ряда услуг, от консультаций и рекламы до продвижения продаж, а также клубной деятельности.
Если Роспатент зарегистрирует знак, любые действия, связанные с фамилией «Дибров» будут контролироваться. В том числе, подобная мера может напрямую коснуться названия женского сообщества Dibrova Club.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.