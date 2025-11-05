В Новосибирской области определили даты зимних каникул для школьников

Так, для тех, кто учится по четвертям зимние каникулы продлятся с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. У первоклассников будут дополнительные выходные — с 21 февраля по 1 марта 2026 года. При этом каждая школа в праве самостоятельно устанавливать и корректировать даты каникул.