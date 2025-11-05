Ричмонд
В Новосибирской области определили даты зимних каникул для школьников

Даты выбраны на основе рекомендаций Минпросвещения РФ.

Источник: Комсомольская правда

Так, для тех, кто учится по четвертям зимние каникулы продлятся с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. У первоклассников будут дополнительные выходные — с 21 февраля по 1 марта 2026 года. При этом каждая школа в праве самостоятельно устанавливать и корректировать даты каникул.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области определили даты осенних каникул школьников. Школы могут самостоятельно корректировать график.