В Новосибирской области определили даты зимних каникул для школьников

В Новосибирской области определи даты зимних каникул для школьников. Даты выбраны на основе рекомендаций Минпросвещения РФ.
Так, для тех, кто учится по четвертям зимние каникулы продлятся с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. У первоклассников будут дополнительные выходные — с 21 февраля по 1 марта 2026 года. При этом каждая школа в праве самостоятельно устанавливать и корректировать даты каникул.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области определили даты осенних каникул школьников. Школы могут самостоятельно корректировать график.