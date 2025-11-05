В Светлогорске начали чистить главное озеро курорта

«Сегодня начинаем плановую ежегодную очистку озера Тихое. В этом нам поможет многофункциональная самоходная амфибия. Она убирает с поверхности водоёма бытовой мусор и надводную растительность. Также мы подрежем камыш», — говорится в сообщении.