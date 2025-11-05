В Светлогорске начали чистить главное озеро курорта — Тихое. Об этом сообщает администрация городского округа в среду, 5 ноября.
«Сегодня начинаем плановую ежегодную очистку озера Тихое. В этом нам поможет многофункциональная самоходная амфибия. Она убирает с поверхности водоёма бытовой мусор и надводную растительность. Также мы подрежем камыш», — говорится в сообщении.
На озере оставят островки естественной среды — со стороны детской площадки парка «Муза» и у сооружений «Водоканала». Это позволит сохранить зоны размножения мальков и место обитания уток.