Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Светлогорске начали чистить главное озеро курорта

На воду спустили самоходную амфибию.

Источник: администрация Светлогорского городского округа

В Светлогорске начали чистить главное озеро курорта — Тихое. Об этом сообщает администрация городского округа в среду, 5 ноября.

«Сегодня начинаем плановую ежегодную очистку озера Тихое. В этом нам поможет многофункциональная самоходная амфибия. Она убирает с поверхности водоёма бытовой мусор и надводную растительность. Также мы подрежем камыш», — говорится в сообщении.

На озере оставят островки естественной среды — со стороны детской площадки парка «Муза» и у сооружений «Водоканала». Это позволит сохранить зоны размножения мальков и место обитания уток.