В Горно-Алтайске открыли сквер Связистов

Сквер Связистов, благоустроенный при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открыли в Горно-Алтайске Республики Алтай. Об этом сообщили в администрации города.
Специалисты сделали на пространстве пешеходные дорожки, парковки для велосипедов и автомобилей, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения. Также там установили лавочки, урны и три стойки с зарядными устройствами и точкой доступа Wi-Fi. В сквере провели озеленение: высадили туи, папоротники, гортензию, магнолию, клены, черемуху и другие растения.
Главными элементами обновленной общественной территории стали тематические арт-объекты. В их числе — телефонная будка, куда можно позвонить со своего устройства, фонарь с часами и бронзовая фигура почтового голубя.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.