Новые штрафы в ЖКХ заработают в Волгограде с 6 ноября

С 6 ноября 2025 года в Волгограде, как и по всей России, вступают в силу новые административные штрафы в сфере жилищно-коммунального хозяйства за нарушение требований при подготовке к отопительному сезону.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью РИА Новости. Согласно новым правилам, юридические лица, включая управляющие компании и организации, отвечающие за теплоснабжение, могут быть оштрафованы на сумму до 40000 рублей.
Должностные лица — в том числе руководители муниципалитетов и владельцы тепловых сетей — будут нести ответственность в размере от 5000 до 10000 рублей за несвоевременное устранение выявленных ранее нарушений.
Основанием для привлечения к ответственности станет факт игнорирования замечаний, обнаруженных в ходе проверок готовности к зимнему периоду.
Ранее сообщалось о суммах штрафов, которые уплатят в Волгоградской области УК.