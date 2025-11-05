В Омске ввели в эксплуатацию 14-этажный жилой дом на Вокзальной

В Ленинском округе, по адресу улица Вокзальная, 24, сдан в эксплуатацию новый 14-этажный дом. Общая площадь жилых помещений — 12 809,3 м². Новость сообщил 5 ноября мэр Омска Сергей Шелест.
В доме с тремя подъездами расположены 243 квартиры: 139 однокомнатных, по 52 двухкомнатных и трехкомнатных. Инфраструктура здания включает восемь коммерческих помещений и шесть лифтов.
Рядом с домом построили одноэтажную подземную парковку на 37 машино-мест. На ее кровле создали спортивную площадку для активных жителей. Застройщиком выступила фирма «Заказчик — Трест № 4».
Ранее «КП Омск» сообщила о гибели рыбака в Исилькуле Омской области.