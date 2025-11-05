В удмуртском селе Халды отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Халды Удмуртской Республики отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Селтинского района.
Во время работ в медучреждении заменили инженерные коммуникации, установили новые окна, двери и наружное ограждение. Специалисты также привели в порядок фасад здания и выполнили внутреннюю отделку помещений.
В ФАПе обслуживают жителей сразу восьми населенных пунктов. В общей сложности это более 470 человек. Теперь пациенты могут консультироваться со специалистами и проходить профилактические осмотры в современных и комфортных условиях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.