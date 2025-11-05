Ричмонд
Магнитная буря ожидается в Ростовской области 7 ноября

Жителей Ростовской области предупредили о магнитной буре уровня G1.

Источник: Комсомольская правда

7 ноября в Ростовскую область вернется магнитная буря уровня G1 с Кр-индексом 5. Об этом можно судить по информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По обновленному прогнозу, резкий переход от спокойного геомагнитного фона на возмущенный должен произойти около полуночи. Примерно с 3 часов ночи начнется магнитная буря, она продлится до 6 часов утра. После этого нестабильный фон сохранится до полудня 7 ноября.

Ранее подобные перепады фиксировали в октябре.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень магнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям во время подобных перепадов рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.

