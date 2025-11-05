Магнитная буря ожидается в Ростовской области 7 ноября

По обновленному прогнозу, резкий переход от спокойного геомагнитного фона на возмущенный должен произойти около полуночи. Примерно с 3 часов ночи начнется магнитная буря, она продлится до 6 часов утра. После этого нестабильный фон сохранится до полудня 7 ноября.