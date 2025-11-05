Раскрыта важная роль «зеркальной» РНК в защите организма от атак вирусов

В некоторых случаях в этих молекулах присутствуют не только копии генов, но и сегменты «зеркальной» РНК, которые попали в наш геном вместе с древними ретровирусами. Эти сегменты «мусорного генома» распознаются белком ZBP1, что ведет к активации системы клеточного самоуничтожения и гибели зараженной клетки. Данный защитный механизм, как предполагают ученые, в будущем можно будет использовать не только для борьбы с инфекциями, но и для избирательного уничтожения раковых клеток и повышения активности иммунитета.