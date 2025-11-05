В России зарегистрируют первую систему бесконтактного мониторинга пациентов

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Регистрацию комплекса бесконтактного мониторинга состояния пациентов с помощью искусственного интеллекта (ИИ) планируют завершить к концу 2026 года. Система позволит отслеживать жизненные показатели тяжелобольных пациентов и сообщать об отклонениях от нормы врачам, сообщил ТАСС директор по развитию компании «Папийон» Игорь Мендзебровский.
«Самый важный этап — это зарегистрировать медицинское изделие, чтобы получить возможность свободно реализовывать его на рынке. Мы планируем, что регистрация данного изделия завершится в 2026 году», — сказал он. Мендзебровский добавил, что задача разработки — непрерывно отслеживать жизненно важные параметры пациентов и своевременно информировать медперсонал о любых отклонениях от нормы.
В настоящее время система проходит испытания в специализированном интернате для детей с тяжелыми заболеваниями. Мендзебровский пояснил, что среди подопечных есть молодые люди, которые с рождения прикованы к постели и получают питание через трахеостому. «У них периодически возникают критические ситуации с дыханием, которые могут привести к летальному исходу. Система следит за такими показателями, чтобы предотвратить это», — объяснил он. Планируется, что комплекс позволит автоматически выявлять эпизоды апноэ — кратковременной остановки дыхания во время сна, которая может быть связана с критическими состояниями организма.
Устройство с датчиками, камерами и тепловизорами крепится над кроватью и бесконтактно отслеживает состояние пациента: фиксирует дыхание, температуру тела, движения во сне. За ночь собирается набор параметров для обработки ИИ. Утром врачу выгружается диаграмма с данными, на основании которых он может делать выводы о состоянии больного. По словам Мендзебровского, бесконтактных аналогов у этой системы в настоящее время нет. Сам комплекс был представлен журналистам в Новосибирске в июле 2025 года.
Компания «Папийон» ранее разработала линейку многофункциональных медицинских кроватей. В 2024 году были завершены тестовые испытания в медучреждениях России и получены необходимые разрешительные документы на их использование.