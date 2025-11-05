В России зарегистрируют первую систему бесконтактного мониторинга пациентов

В настоящее время система проходит испытания в специализированном интернате для детей с тяжелыми заболеваниями. Мендзебровский пояснил, что среди подопечных есть молодые люди, которые с рождения прикованы к постели и получают питание через трахеостому. «У них периодически возникают критические ситуации с дыханием, которые могут привести к летальному исходу. Система следит за такими показателями, чтобы предотвратить это», — объяснил он. Планируется, что комплекс позволит автоматически выявлять эпизоды апноэ — кратковременной остановки дыхания во время сна, которая может быть связана с критическими состояниями организма.