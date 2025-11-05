Wildberries и Ozon пересмотрели правила для продавцов

Кроме того, площадка скорректировала действие механизма «Конструктор тарифов» — до этого предприниматели не могли отказаться от дополнительных услуг ранее установленного срока. Компания разработала изменения оферты, описывающие порядок предоставления услуг в рамках этого механизма, в том числе отключение опций и закрепление юридического статуса. Продавцы смогут приобретать отдельные услуги без необходимости выбора соответствующей опции в «Конструкторе тарифов». А с 18 ноября они смогут оформить услуги досрочного вывода денежных средств.