Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Искусственный интеллект применяют для защиты от лесных пожаров в Ялте

За природными зонами региона следят 14 комплексов раннего обнаружения возгораний.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте для борьбы с пожарами применяется искусственный интеллект. Мониторинг природных территорий региона осуществляют 14 комплексов, предназначенных для раннего обнаружения возгораний.

В этом году на высотных зданиях и конструкциях муниципалитета установили девять мощных интеллектуальных поворотных камер системы «Лесохранитель». Ранее уже работали пять таких камер, которые продемонстрировали свою эффективность.

Цель системы — обеспечить наилучший обзор лесных зон и их границ с населенными пунктами. Интеллектуальная система реагирует на дым и передает сигнал на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. Таким образом система предотвращает распространение пожаров, экономит ресурсы и снижает ущерб природе.