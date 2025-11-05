Искусственный интеллект применяют для защиты от лесных пожаров в Ялте

В Ялте для борьбы с пожарами применяется искусственный интеллект. Мониторинг природных территорий региона осуществляют 14 комплексов, предназначенных для раннего обнаружения возгораний.
В этом году на высотных зданиях и конструкциях муниципалитета установили девять мощных интеллектуальных поворотных камер системы «Лесохранитель». Ранее уже работали пять таких камер, которые продемонстрировали свою эффективность.
Цель системы — обеспечить наилучший обзор лесных зон и их границ с населенными пунктами. Интеллектуальная система реагирует на дым и передает сигнал на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы. Таким образом система предотвращает распространение пожаров, экономит ресурсы и снижает ущерб природе.