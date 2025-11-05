В Омске открыли первое отделение нового госпиталя для ветеранов войн

По информации пресс-службы ведомства, сейчас в отделении лечат пациентов с заболеваниями сердца, легких и ЖКТ. В новом корпусе планируют постепенно запускать другие направления работы. Идут процедуры лицензирования и монтаж необходимого медицинского оборудования. Точные сроки ввода всего объекта в эксплуатацию пока не называют.