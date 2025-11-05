В Омске открыли первое отделение нового госпиталя для ветеранов войн

В Омске начало работу первое терапевтическое отделение нового корпуса госпиталя ветеранов войн. Под медучреждение переоборудовали здание бывшего роддома № 5 на улице Рождественского, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
По информации пресс-службы ведомства, сейчас в отделении лечат пациентов с заболеваниями сердца, легких и ЖКТ. В новом корпусе планируют постепенно запускать другие направления работы. Идут процедуры лицензирования и монтаж необходимого медицинского оборудования. Точные сроки ввода всего объекта в эксплуатацию пока не называют.
Напомним, здание бывшего родильного дома № 5 построили в 1975 году, его общая площадь составляет 5,5 тысячи м². Реконструкцию объекта ведет петербургская компания «Ростпромстрой» в шесть этапов: специалисты демонтировали крышу и инженерные коммуникации, приступили к капремонту. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2025 года.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в Исилькуле погиб мужчина, который рыбачил с лодки.