Хинштейн потребовал уволить из органов всех ранее судимых сотрудников

«Ко мне начинают коллеги приходить и объяснять о том, что… он хороший, просто оказался жертвой обстоятельств или… он такой незаменимый человек… просто его в свое время подставили, он оказался крайним. В уголовном праве таких понятий “крайний”, “подставили” не существует. Но когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за, скажем, получение или дачу взятки… Я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего. Вижу у нас там есть лица, например, осужденные, извините, за грабеж», — сказал Хинштейн.