Хинштейн потребовал уволить из органов всех ранее судимых сотрудников

КУРСК, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал до конца ноября уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников, отметив, что среди них есть и те, кто судим за грабеж.
На заседании правительства региона в среду Хинштейн напомнил, что ранее давал поручение, чтобы из органов власти и подведомственных учреждений были удалены лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, но освобожденные от нее по не реабилитирующим основаниям. По словам губернатора, ему представили список, но он его не удовлетворил.
«Служебную деятельность прекратили всего 9 человек… но это очень небольшая часть от общего количества выявленных», — подчеркнул Хинштейн.
Он потребовал составить новый список.
«Ко мне начинают коллеги приходить и объяснять о том, что… он хороший, просто оказался жертвой обстоятельств или… он такой незаменимый человек… просто его в свое время подставили, он оказался крайним. В уголовном праве таких понятий “крайний”, “подставили” не существует. Но когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за, скажем, получение или дачу взятки… Я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего. Вижу у нас там есть лица, например, осужденные, извините, за грабеж», — сказал Хинштейн.
Он пообещал, что если ему не представят весь список лиц, подлежащих увольнению, то он будет «озвучивать в прямом режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не предприняты».
«До конца ноября эту работу надо максимально завершить. Дальше буду от каждого требовать объяснительную на моё имя с обоснованием причин, почему этого не сделано», — подчеркнул губернатор.