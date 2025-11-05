Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн потребовал уволить из органов всех ранее судимых сотрудников

Хинштейн потребовал уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал до конца ноября уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников, отметив, что среди них есть и те, кто судим за грабеж.

На заседании правительства региона в среду Хинштейн напомнил, что ранее давал поручение, чтобы из органов власти и подведомственных учреждений были удалены лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, но освобожденные от нее по не реабилитирующим основаниям. По словам губернатора, ему представили список, но он его не удовлетворил.

«Служебную деятельность прекратили всего 9 человек… но это очень небольшая часть от общего количества выявленных», — подчеркнул Хинштейн.

Он потребовал составить новый список.

«Ко мне начинают коллеги приходить и объяснять о том, что… он хороший, просто оказался жертвой обстоятельств или… он такой незаменимый человек… просто его в свое время подставили, он оказался крайним. В уголовном праве таких понятий “крайний”, “подставили” не существует. Но когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за, скажем, получение или дачу взятки… Я для себя твердо понимаю, что человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего. Вижу у нас там есть лица, например, осужденные, извините, за грабеж», — сказал Хинштейн.

Он пообещал, что если ему не представят весь список лиц, подлежащих увольнению, то он будет «озвучивать в прямом режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не предприняты».

«До конца ноября эту работу надо максимально завершить. Дальше буду от каждого требовать объяснительную на моё имя с обоснованием причин, почему этого не сделано», — подчеркнул губернатор.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше