В Уфе впервые за 60 лет отремонтировали детсад

В целом в текущем строительном сезоне те или иные виды ремонта проведены в 150 дошкольных учреждениях, в 13 детсадах сделан капитальный ремонт, отметили в администрации города. Кроме того, в столице Башкирии строятся четыре новых детских сада. Новые застройки планируются с обязательством девелоперов построить вместе с жильём и социальные учреждения.