В Уфе впервые за 60 лет отремонтировали детсад

Всего в этом году в городе ремонт проведён в 150 дошкольных учреждениях.

В Уфе завершён капитальный ремонт в детском саду № 20. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это было первое обновление после ввода в эксплуатацию в 1962 году.

Работы выполнило ООО «Филком», предложив исполнить госконтракт стартовой стоимостью 1,108 млн руб. за 1,08 млн руб.

В целом в текущем строительном сезоне те или иные виды ремонта проведены в 150 дошкольных учреждениях, в 13 детсадах сделан капитальный ремонт, отметили в администрации города. Кроме того, в столице Башкирии строятся четыре новых детских сада. Новые застройки планируются с обязательством девелоперов построить вместе с жильём и социальные учреждения.