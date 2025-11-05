В селе Кугульта на Ставрополье благоустроили парковую зону

«В этом году в крае в рамках проекта из 37 объектов благоустройства 20 расположены в сельских населенных пунктах. Наша цель — сделать хутора и села комфортнее, дать новый импульс к развитию. За годы реализации нацпроекта на Ставрополье благоустроено около 70 сельских территорий», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.