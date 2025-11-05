В селе Кугульта на Ставрополье благоустроили парковую зону

Современную парковую зону благоустроили в центре села Кугульта на Ставрополье в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве края.
Специалисты организовали на территории прогулочную зону, вымощенную тротуарной плиткой, установили скамейки, урны и уличное освещение. Для детей оборудовали пространство с качелями и игровым комплексом, а любители активного отдыха могут потренироваться на воркаут-площадке.
«В этом году в крае в рамках проекта из 37 объектов благоустройства 20 расположены в сельских населенных пунктах. Наша цель — сделать хутора и села комфортнее, дать новый импульс к развитию. За годы реализации нацпроекта на Ставрополье благоустроено около 70 сельских территорий», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.