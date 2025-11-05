Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Столина может сесть на 12 лет, взяв у знакомых в долг 400 тысяч рублей

Милиция задержала ИП в Столине, безвозвратно одолжившего 400 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Столине милиция задержала местного предпринимателя, который одолжил и не отдал 400 тысяч белорусских рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Было установлено, что в течение нескольких лет 57-летний ипэшник брал в долг у знакомых крупные суммы. Мужчина говорил, что деньги нужны ему на развитие бизнеса по производству изделий из древесины. Но обещания по возврату долгов он не выполнял.

В итоге в течение нескольких лет фигурант назанимал более 400 тысяч рублей у шестерых знакомых. Частью денег он погасил старые кредиты и займы, остальные средства потратил на личные нужды.

За инкриминируемое мошенничество фигуранту грозит до 12 лет заключения.

А ранее МВД рассказало, как 37-летняя блогер из Гродно с 17-летним сожителем провернула аферу на 1,5 миллиона рублей.

Тем временем «Беларусбанк» предупредил белорусов о сбое в платежах в ЕРИП.