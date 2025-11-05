Житель Столина может сесть на 12 лет, взяв у знакомых в долг 400 тысяч рублей

В Столине милиция задержала местного предпринимателя, который одолжил и не отдал 400 тысяч белорусских рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Было установлено, что в течение нескольких лет 57-летний ипэшник брал в долг у знакомых крупные суммы. Мужчина говорил, что деньги нужны ему на развитие бизнеса по производству изделий из древесины. Но обещания по возврату долгов он не выполнял.
В итоге в течение нескольких лет фигурант назанимал более 400 тысяч рублей у шестерых знакомых. Частью денег он погасил старые кредиты и займы, остальные средства потратил на личные нужды.
За инкриминируемое мошенничество фигуранту грозит до 12 лет заключения.
