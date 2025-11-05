Житель Столина может сесть на 12 лет, взяв у знакомых в долг 400 тысяч рублей

Было установлено, что в течение нескольких лет 57-летний ипэшник брал в долг у знакомых крупные суммы. Мужчина говорил, что деньги нужны ему на развитие бизнеса по производству изделий из древесины. Но обещания по возврату долгов он не выполнял.