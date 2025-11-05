В Ростовской области планируют добавить выплаты на услуги по погребению

Документ был внесен в ноябре 2025 года. Если новую меру одобрят, сумма возмещения из областного бюджета с 1 января 2026 года может увеличиться с 9674 рублей до 10061 рубля. Предполагается, что выплату будут ежегодно индексировать в зависимости от уровня инфляции.