В Ростовской области планируют добавить выплаты на услуги по погребению

Донские депутаты рассмотрят предложение об увеличении выплаты на услуги по погребению.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области предложили выделить дополнительные средства на услуги по погребению. Проект соответствующих изменений должны рассмотреть депутаты Законодательного Собрания Дона.

Документ был внесен в ноябре 2025 года. Если новую меру одобрят, сумма возмещения из областного бюджета с 1 января 2026 года может увеличиться с 9674 рублей до 10061 рубля. Предполагается, что выплату будут ежегодно индексировать в зависимости от уровня инфляции.

Напомним, стоимость услуг по погребению возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании обращения. Средства могут перечислять на оформление документов, предоставление и доставку предметов, необходимых для погребения, а также на кремацию.

Областной закон, который регламентирует размер помощи для погребения, действует с 1 января 2005 года.

