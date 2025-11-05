В Ростовской области планируют добавить выплаты на услуги по погребению

Власти Ростовской области предложили выделить дополнительные средства на услуги по погребению. Проект соответствующих изменений должны рассмотреть депутаты Законодательного Собрания Дона.
Документ был внесен в ноябре 2025 года. Если новую меру одобрят, сумма возмещения из областного бюджета с 1 января 2026 года может увеличиться с 9674 рублей до 10061 рубля. Предполагается, что выплату будут ежегодно индексировать в зависимости от уровня инфляции.
Напомним, стоимость услуг по погребению возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании обращения. Средства могут перечислять на оформление документов, предоставление и доставку предметов, необходимых для погребения, а также на кремацию.
Областной закон, который регламентирует размер помощи для погребения, действует с 1 января 2005 года.
