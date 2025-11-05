Создано устройство для уменьшения длины волны лазерного луча в три раза

По данным пресс-службы, генерация гармоники — процесс в нелинейной оптике, при котором лазер проходит через нелинейный кристалл и длина волны света уменьшается. Порядок гармоники определяет, во сколько раз длина волны уменьшилась: если в два раза — получилась вторая гармоника, если в три — третья. Генерация третьей гармоники используется в биофотонике и медицине. Однако пока не существует эффективных источников ее генерации, для имитирования в индустрии используют дорогие и большие (до полуметра в ширину) многоволновые системы.