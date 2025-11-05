Создано устройство для уменьшения длины волны лазерного луча в три раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО создали рекордно тонкую пленку из халькогенидного сплава, которая уменьшает длину волны лазерного луча в три раза. Разработка пригодится в лазерной микроскопии для исследования биологических тканей и в фотонных интегральных схемах для квантовой коммуникации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые ИТМО разработали рекордно тонкое устройство, которое уменьшает длину волны лазерного луча в три раза. Этот процесс, известный как генерация третьей гармоники, теперь стал эффективнее благодаря пленке из халькогенидного сплава толщиной всего 20 нанометров. Она генерирует излучение в широком диапазоне длин волн без усиления нанорезонаторами и показывает результат в 100−1000 раз лучше аналогичных наноустройств», — говорится в сообщении.
Уточняется, что исследование поддержано программой «Приоритет-2030» и грантом Российского научного фонда. Разработка может заменить несколько источников излучения в лазерных сканирующих микроскопах и повысить разрешение изображения. Также генерация гармоники в зависимости от фазы пленки может служить методом кодирования информации, что в перспективе можно использовать для фотонных интегральных схем, которые обрабатывают оптические сигналы в квантовых коммуникациях.
По данным пресс-службы, генерация гармоники — процесс в нелинейной оптике, при котором лазер проходит через нелинейный кристалл и длина волны света уменьшается. Порядок гармоники определяет, во сколько раз длина волны уменьшилась: если в два раза — получилась вторая гармоника, если в три — третья. Генерация третьей гармоники используется в биофотонике и медицине. Однако пока не существует эффективных источников ее генерации, для имитирования в индустрии используют дорогие и большие (до полуметра в ширину) многоволновые системы.
Как рассказали в вузе, ученые Нового физтеха ИТМО и НИУ «Московский институт электронной техники» создали переключаемый и компактный источник третьей гармоники, который работает в 100−1000 раз эффективнее аналогичных нанометровых устройств. Секрет разработки — в тонких пленках из халькогенидного сплава германия, сурьмы и теллура (Ge2Sb2Te5, или GST). Ранее этот материал получил широкую известность благодаря его применению в DVD-дисках и элементах оптической памяти.
«Толщина устройств на основе других метаповерхностей достигает примерно 400−600 нанометров. Наши пленки — 20 нанометров. Причем на эффективность работы влияет толщина: чем тоньше пленка в аморфной фазе, тем более эффективно происходит генерация. Благодаря такой особенности наша разработка попадает в тренд на миниатюризацию прикладных устройств», — привели в пресс-службе слова одного из авторов исследования, аспиранта Нового физтеха ИТМО Даниила Литвинова.