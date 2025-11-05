В 2026 году в Казахстан доставят 3−4 тигров из России — Минэкологии

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. В 2026 году из России будет завезено 3−4 тигра, заявил председатель комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов Казахстана Данияр Тургамбаев.
Сейчас в стране принимаются меры по восстановлению популяций видов животных в пределах их исторических мест обитания. Одна из масштабных инициатив — проект по возвращению тигра в природу Казахстана, сказал он.
Тургамбаев также напомнил, что в 2018 году создан государственный природный резерват «Иле-Балхаш» общей площадью более 415 тысяч гектаров. В нем проведены работы по восстановлению тугайных лесов и развитию инфраструктуры для охраны и мониторинга территории.
«На территории 3,5 га построены вольеры для тигров и кабанов, ветеринарный пункт. Планируется, что в дальнейшем, после появления потомства, молодые тигры будут выпущены в естественную среду под спутниковым наблюдением. А родительская пара в научных и просветительских целях остается в вольере возле визит-центра. В 2026 году планируется привезти из России 3−4 тигра», — сказал он.
В сентябре в Хабаровске прошла двусторонняя встреча экспертов России и Казахстана по вопросу адаптации тигров и отношению к ним населения. В частности, стороны договорились обучить казахстанскую антиконфликтную группу на территории России по разрешению конфликтных ситуаций с тигром. А также по мониторингу, отлову тигров и ветеринарным манипуляциям.