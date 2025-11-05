В 2026 году в Казахстан доставят 3−4 тигров из России — Минэкологии

«На территории 3,5 га построены вольеры для тигров и кабанов, ветеринарный пункт. Планируется, что в дальнейшем, после появления потомства, молодые тигры будут выпущены в естественную среду под спутниковым наблюдением. А родительская пара в научных и просветительских целях остается в вольере возле визит-центра. В 2026 году планируется привезти из России 3−4 тигра», — сказал он.