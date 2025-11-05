Открыт механизм создания высокопрочного материала на базе металлов и керамики

Подобные материалы обладают широкими перспективами применения в аэрокосмической промышленности, энергетике и машиностроении, однако этому до настоящего времени мешало отсутствие надежных методик соединения макс-фаз с металлами, которые традиционно используются в конструкциях любой техники. Это было связано с тем, что до сих пор не до конца изучено, что происходит в месте соприкосновения этих материалов с различными расплавами.