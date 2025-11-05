Губернатор Виталий Хоценко доложил о восстановлении прав почти 300 обманутых омских дольщиков

5 ноября губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание комиссии по защите прав дольщиков. Глава региона сообщил о достигнутых результатах в решении проблем обманутых граждан. В октябре 2025 года из единого реестра проблемных объектов исключили дом на пересечении улиц Тарской и Яковлева, где полностью восстановили права 292 участников долевого строительства.
В текущем году, по словам Вителия Хоценко, продолжается системная работа для защиты обманутых участников строительства домов. Используются все доступные механизмы. На ряде объектов, которые сейчас активно возводятся, права дольщиков восстанавливают при помощи публично-правовой «Фонда развития территорий». Благодаря этой компании с 2023 по 2025 годы завершили строительство пяти проблемных многоэтажек по адресам: улица 10 лет Октября, 43/1; улица 11-я Ремесленная, 2; улица Малиновского, 11; улица Кирова, 51, корпус 1; улица Яковлева, 12.
Для решения проблемы региональные власти применяют различные инструменты: от достройки жилых объектов с привлечением федерального финансирования до предоставления компенсаций и привлечения инвесторов.
Напомним, в работе комиссии по защите прав и законных интересов участников долевого строительства участвуют представители профильных министерств, прокуратуры, надзорных органов и потенциальные инвесторы.