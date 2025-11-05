Губернатор Виталий Хоценко доложил о восстановлении прав почти 300 обманутых омских дольщиков

В текущем году, по словам Вителия Хоценко, продолжается системная работа для защиты обманутых участников строительства домов. Используются все доступные механизмы. На ряде объектов, которые сейчас активно возводятся, права дольщиков восстанавливают при помощи публично-правовой «Фонда развития территорий». Благодаря этой компании с 2023 по 2025 годы завершили строительство пяти проблемных многоэтажек по адресам: улица 10 лет Октября, 43/1; улица 11-я Ремесленная, 2; улица Малиновского, 11; улица Кирова, 51, корпус 1; улица Яковлева, 12.