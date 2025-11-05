В Татарстане циркулирует гонконгский грипп

Эпидемиологическая ситуация в Татарстане соответствует сезонным нормам. По данным специалистов, в республике currently циркулирует преимущественно штамм гриппа H3N2, известный как гонконгский грипп, на который приходится около 3% от всех случаев ОРВИ.
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на 18% ниже показателей прошлого года, что объясняется теплой погодой и школьными каникулами. Главный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов сообщил, что система здравоохранения полностью готова к сезонному подъему заболеваемости — получено более 2 миллионов доз вакцины против гриппа.
Любовь Авдонина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ, подчеркнула, что текущая вакцина эффективна против всех циркулирующих штаммов, включая гонконгский грипп. Особое внимание уделяется вакцинации детей, планирующих посещение массовых мероприятий, включая кремлевскую елку. Параллельно продолжается вакцинация против кори, что позволило снизить заболеваемость в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
Напомним, в Татарстане выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.