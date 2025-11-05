В Татарстане циркулирует гонконгский грипп

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на 18% ниже показателей прошлого года, что объясняется теплой погодой и школьными каникулами. Главный эпидемиолог республики Дмитрий Лопушов сообщил, что система здравоохранения полностью готова к сезонному подъему заболеваемости — получено более 2 миллионов доз вакцины против гриппа.