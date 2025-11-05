Минский метрополитен сообщил о ЧП с пассажиром на эскалаторе на «Купаловской»

В пресс-службе метрополитена проинформировали о том, что в среду, 5 ноября, на станции «Купаловской» произошло ЧП с пассажиром. Примерно в 12.26 на эскалаторе № 3, который работал на спуск произошел инцидент с человеком. После происшествия эскалатор оперативно остановили до определения причин произошедшего несчастного случая. Уточняется, что пострадавший во время случившегося получил травмы.