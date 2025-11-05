Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минский метрополитен сообщил о ЧП с пассажиром на эскалаторе на «Купаловской»

В Минске пассажиру метро потребовалась медпомощь из-за ЧП на эскалаторе на «Купаловской».

Источник: Комсомольская правда

В Минске на станции метро «Купаловская» произошел инцидент с пассажиром. Подробности сообщили в телеграм-канале Минского метрополитена.

В пресс-службе метрополитена проинформировали о том, что в среду, 5 ноября, на станции «Купаловской» произошло ЧП с пассажиром. Примерно в 12.26 на эскалаторе № 3, который работал на спуск произошел инцидент с человеком. После происшествия эскалатор оперативно остановили до определения причин произошедшего несчастного случая. Уточняется, что пострадавший во время случившегося получил травмы.

— Пассажиру была оказана медицинская помощь, проводится расследование инцидента, — прокомментировали в метрополитене.

Напомним, в середине октября минское метро останавливало движение на синей линии и закрывало станцию «Петровщина» из-за инцидента с пассажиром.

После БелТА показало видео после ЧП с пассажиром на метро «Петровщина» в Минске.

Тем временем Беларусь ратифицировала договор с Россией о рынке электроэнергии.