Минский метрополитен сообщил о ЧП с пассажиром на эскалаторе на «Купаловской»

В Минске на станции метро «Купаловская» произошел инцидент с пассажиром. Подробности сообщили в телеграм-канале Минского метрополитена.
В пресс-службе метрополитена проинформировали о том, что в среду, 5 ноября, на станции «Купаловской» произошло ЧП с пассажиром. Примерно в 12.26 на эскалаторе № 3, который работал на спуск произошел инцидент с человеком. После происшествия эскалатор оперативно остановили до определения причин произошедшего несчастного случая. Уточняется, что пострадавший во время случившегося получил травмы.
— Пассажиру была оказана медицинская помощь, проводится расследование инцидента, — прокомментировали в метрополитене.
Напомним, в середине октября минское метро останавливало движение на синей линии и закрывало станцию «Петровщина» из-за инцидента с пассажиром.
