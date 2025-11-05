Эксперт назвал неочевидный способ укрепить иммунитет и поднять настроение осенью

Эфирные масла чаще используются с помощью аромаламп. В них в чашу с водой добавляют несколько капель масла и ставят под нее свечу. Тепло нагревает воду, и аромат заполняет помещение. Аромадиффузоры же распыляют воду с маслами в виде мельчайшего тумана, обогащая воздух. А свечи создают в доме уют и спокойствие.