Эксперт назвал неочевидный способ укрепить иммунитет и поднять настроение осенью

Осенью ароматерапия может стать эффективным средством для улучшения самочувствия и укрепления здоровья. Как поделился с NEWS.ru биолог Роман Опарин,
в это время года полезно применять эфирные масла с эвкалиптом, чайным деревом, сосной и лимоном.
— Они очищают воздух, поддерживают организм в тонусе и помогают справляться со стрессом. Для домашних процедур подойдут специальные лампы, диффузоры и свечи, — уточнил Роман.
Эфирные масла чаще используются с помощью аромаламп. В них в чашу с водой добавляют несколько капель масла и ставят под нее свечу. Тепло нагревает воду, и аромат заполняет помещение. Аромадиффузоры же распыляют воду с маслами в виде мельчайшего тумана, обогащая воздух. А свечи создают в доме уют и спокойствие.
Ранее КП-Иркутск рассказала, как облегчить боль при росте зубов мудрости.