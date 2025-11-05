Пожилые россияне смогут назначать доверенных лиц для доступа к их геотрекам

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Старшее поколение сможет через «Госуслуги» назначить доверенное лицо для получения быстрого доступа к геотрекам от оператора связи, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на открытии межрегионального форума «ЛизаАлерт».
«Мы считаем, что также для старшего поколения мы должны дать возможность через “Госуслуги” назначить доверенное лицо. Соответственно, это доверенное лицо также сможет без судебных решений быстро от операторов получать доступ к геотрекам», — сказал Шадаев.