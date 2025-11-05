Борьба за нижнюю полку. 12 вопросов о правилах и удобствах в поезде

Поезд кажется самым спокойным и свободным видом транспорта: сел, разложил вещи, достал чай и можно ехать хоть через полстраны. Но как только проводник напоминает о правилах, выясняется, что в поездах действует целый свод ограничений, и некоторые из них вызывают у пассажиров искреннее удивление. Почему нельзя занять свободную полку, почему не на всех остановках выпускают, на первый взгляд эти требования кажутся странными, но у каждой такой нормы есть своя логика и объяснение.