В Ростовской области два города и населенный пункт остались без водоснабжения

Сегодня, 5 ноября, в Ростовской области без стабильного водоснабжения временно остались два города и один населенный пункт. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
По словам главы минЖКХ, пять насосных станций остановились после аварийного отключения электричества. В итоге подача коммунального ресурса была прекращена в направлении городов Гуково и Зверево, а также поселка в Красносулинском районе.
Для жителей организован подвоз воды по заявкам. Ситуацию устраняют специалисты ПАО Россети-Юг. Время завершения работ уточняется, прокомментировала Антонина Пшеничная.
Добавим, также сегодня 46 домов остались без отопления из-за дефекта теплотрассы в Новочеркасске.
