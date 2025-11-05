Подкормка птиц началась в лесах Нижегородской области

«Лебеди относятся к числу последних мигрирующих видов птиц. Благодаря особому строению оперения и жировой смазке они способны выдерживать значительное снижение температур и продолжительное пребывание в холодной воде. Что касается уток, то они нередко остаются на водоемах даже в зимний сезон, особенно там, где есть стабильный источник пищи. Напоминаем, что уток нельзя кормить хлебобулочными изделиями. Это может привести к их гибели», — отметили в министерстве.