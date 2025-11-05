Почти 1 млн за ребенка. Как тратить маткапитал законно, и чем грозит обман

В Башкирии участились случаи нелегального использования материнского капитала. И если раньше по незнанию люди пытались реализовать сумму на покупку машины, то сейчас, похоже, намеренно занимаются мошенничеством. О том, как женщины пытаются «обмануть систему», какие выплаты сегодня положены и как потратить их законно, в материале ufa.aif.ru.
Мошенничество в тренде?
Сообщения о том, что сертификат использован не по назначению, в последнее время появляются регулярно. Так, по данным прокуратуры Башкирии, уфимку обязали вернуть 480 тыс. рублей маткапитала, которые она потратила на погашение займа вместо строительства дома. Женщина приобрела земельный участок в селе Зилим-Караново в 2021 году, после чего оформила целевой заем на строительство жилья. Полученный кредит она израсходовала, а затем погасила долг деньгами материнского капитала. Фактическое строительство жилого дома на приобретенном участке так и не было начато.
Похожим образом поступила жительница Бураевского района: получив 587 тыс. рублей, она потратила их не на строительство дома в деревне Карабаево, а на погашение целевого займа. Факт был выявлен сотрудником надзорного ведомства, женщину уже обязали вернуть деньги.
Более суровое наказание должны получить две жительницы Советского района столицы — их обвиняют в мошенничестве. Имея право на маткапитал, они предоставили в кооператив подложные документы о получении займа на строительство жилья в Учалинском и Кармаскалинском районах республики. Каждая из них получила более 450 тыс. рублей. Женщины обналичили сертификаты и потратили на собственные нужды. Затем на основании фальшивых документов, Пенсионный фонд погасил «долг» кооперативу. Уголовные дела рассматриваются в суде.
Вернуть деньги по решению суда также обязана женщина, которая была лишена родительских прав. Она получила 453 тыс. рублей маткапитала на строительство дома в Нуримановском районе, однако возводить его не стала. Кроме того, не оформила на детей и право собственности на земельный участок. А так как не выполняла родительских обязанностей, была лишена прав на детей и теперь не может претендовать в том числе на имущество, которое имеет к ним отношение.
В Социальном фонде по РБ напоминают: все предложения по обналичиванию маткапитала — мошенничество. Сертификат нельзя обналичить, поменять или продать.
Ожидаемая индексация.
По данным Минтруда РФ, с 1 февраля 2026 года все семейные пособия вырастут на 6,8%. Размер выплат рассчитывается исходя из прогнозируемой в стране инфляции. На эту меру поддержки выделено 119 млрд рублей.
Так, маткапитал при рождении первого ребенка со следующего года вырастет до 737,2 тыс. рублей, второго — до 974,1 тыс. рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка достигнет 28,7 тыс. рублей. Также увеличатся:
— пособие по беременности и родам (140 дней декрета) — до 955,8 тыс. руб;
— пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — до 83 тыс. руб. в месяц;
— пособие по нетрудоспособности — до 207 тыс. руб. в месяц.
Напомним, сейчас семьи с одним ребенком или те, в которых второй малыш появился до 2020 года, могут рассчитывать на получение 690,2 тыс. рублей. Пары, у которых случилось пополнение после 2020 года, — на 912,1 тыс. рублей. Если сумма материнского капитала частично была использована, то остаток средств также будет проиндексирован.
Как сообщили в Социальном фонде, сегодня маткапитал оформляется в беззаявительном порядке. Электронный сертификат автоматически появляется в личном кабинете матери на Госуслугах сразу после рождения ребенка.
Направить средства можно на улучшение жилищных условий (покупка дома или квартиры, строительство дома или ремонт/реконструкция дома, погашение ипотеки), ежемесячную выплату до исполнения ребенку 3 лет, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью, накопительную пенсию матери. Отдельная статья — образование детей. Средствами маткапитала можно оплатить детский сад, обучение в университете, автошколу, курсы иностранного языка, различные кружки, спортивные секции, а также проживание в общежитии ссуза или вуза, которое предоставляется на период обучения. Родители могут оплатить услуги по содержанию и образованию детей и в государственных учреждениях, и в частных. Главное, чтобы учебное заведение находилось в России и имело лицензию на образовательную деятельность.
Что изменится?
Президент России Владимир Путин в конце октября на заседании по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что маткапитал будет модернизирован. Его хотят переориентировать на поддержку многодетности. Глава государства считает, что идея маткапитала оказалась очень удачной, поэтому ее продлили до 2030 года. Но к этой программе следует подходить аккуратно.
Какие изменения грядут еще неясно, но некоторые политики предлагают перераспределить сумму. В частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что выплата за рождение первого ребенка сегодня существенно больше, чем за второго, а должно быть наоборот. Она заявляет, что все выплаты должны быть сконцентрированы на поддержку рождения третьего, четвертого, последующих детей.
Другие инициаторы предлагают другую схему мотивации рожать больше. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой в два раза увеличить сумму выплаты тем семьям, у которых второй ребенок родился сразу после первого. Разница должна составлять не более 3 лет.
Кроме этого, в стране начнет действовать новая выплата для семей. С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут получать возврат части НДФЛ при условии, что доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума.
В Башкирии хотели ввести свой региональный маткапитал — для многодетных. Депутаты предлагали выплачивать его женщинам до 35 лет, которые родили или усыновили третьего ребенка после 1 января 2025 года. Однако из-за проблем с бюджетом, инициатива повисла в воздухе.
Активно обсуждалась и выплата в 100 тыс. рублей беременным студенткам. По примеру некоторых других регионов Башкирия хотела мотивировать самую активную молодежь создавать семьи. Однако 31 октября стало известно, что парламентарии не поддержали законопроект.
Главной причиной отказа стало отсутствие четкого источника финансирования. Депутат Рустем Ахмадинуров отметил сложную ситуацию с республиканским бюджетом, а авторы законопроекта не предоставили расчеты необходимых средств.
Представитель КПРФ Ильгам Галин поддержал идею, предложив увеличить выплату до 500 тыс. рублей. Однако профильный комитет рекомендовал отклонить инициативу. При голосовании против высказались 84 депутата, за — только 14.
Отметим, что на сегодняшний день в республике действует региональный маткапитал, который выдают усыновителям в размере федерального. Кроме того, дополнительно по 100 тыс. рублей получают те, кто усыновляет ребенка-инвалида. Также с 2014 года регион выделяет семьям с 8 и более детьми единовременно 622,8 тыс. рублей.