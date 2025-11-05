Почти 1 млн за ребенка. Как тратить маткапитал законно, и чем грозит обман

Вернуть деньги по решению суда также обязана женщина, которая была лишена родительских прав. Она получила 453 тыс. рублей маткапитала на строительство дома в Нуримановском районе, однако возводить его не стала. Кроме того, не оформила на детей и право собственности на земельный участок. А так как не выполняла родительских обязанностей, была лишена прав на детей и теперь не может претендовать в том числе на имущество, которое имеет к ним отношение.